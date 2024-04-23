Ситуация на фронте сегодня 23 апреля

Атаки россиян

В целом, враг нанес 6 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 этих ударных БпЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:

Золочев, Волчанск, Приколотное, Дергачи, Сеньково Харьковской области ;

; Белогоровка Луганской области ;

; Северск, Спирное, Ивановское, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Александрополь, Семеновка, Ильинка, Нетайлово, Карловка, Водяное, Константиновка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области ;

; Орехов, Малая Токмачка, Запорожской области ;

; Новоберислав, Берислав, Красный Маяк Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении россияне провели 19 атак в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Надежда, Новоегоровка на Луганщине, а также Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 16 атак возле населенных пунктов Золотаревка, Спирное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Керамик, Бердичи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Никольское, Урожайное Донецкой области, где враг более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников у Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных атак позиций наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 зенитно-ракетных комплексах и 16 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам ПВО и 1 району сосредоточения личного состава российских оккупантов.