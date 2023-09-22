Ситуация на фронте сегодня 22 сентября

Украинские войска продолжают наступать на двух направлениях. Также Силы обороны отразили атаки россиян на Бахмутском, Марьинском, Запорожском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ

Вражеские атаки

За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической, промышленной и другой гражданской инфраструктуре Украины 44 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 и 6 зенитными управляемыми ракетами С-300. Противовоздушной обороной уничтожены 38 крылатых ракет.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, учебные и медицинские учреждения, общежития и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки враг нанес 59 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

Авиационныи ударам подверглись Гремяч Черниговской области; Дегтярное Сумской области; Огурцово, Берестово, Копанки, Шейковка Харьковской области; Невское Луганской области; Диброва, Андреевка, Миньковка, Клещиевка, Северное, Архангельское, Елизаветовка, Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Львов, Ольговка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успехов не имел.

Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Здесь, за прошедшие сутки оккупанты предприняли 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Никольского Донецкой области.

На Запорожском направлении атаки противника в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области завершились для захватчиков значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага и заставляют отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Оккупанты продолжают вербовать заключенных

В связи с катастрофическими потерями окупантов и с целью комплектования подразделений воздушно-десантных войск на территории Краснодарского края Российской Федерации проводятся агитационные мероприятия в местах лишения свободы. Узникам обещают досрочное освобождение из мест лишения свободы в обмен на контракт с вооруженными силами России, срок действия которого до окончания войны.