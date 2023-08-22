Ситуация на фронте сегодня 22 августа

Вражеские атаки

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура..

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Клюсы, Блешня, Карповичи Черниговской области; Сидоровка, Волфин, Краснополье, Грабовское, Поповка Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебового, Торского, Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в том числе Кармазиновка, Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Веселого, Привилегии и Курдюмовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Приволье, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Александрополь, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись Желанное Второе, Красногоровка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйпольское, Волшебное, Егоровка, Степное, Лобковое, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Томарино, Дач, Зимовщика Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Нововоронцовка, Золотая Балка, Никольское, Херсон, Кизомис, Софиевка Херсонской области и Очаков, Солончаки Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.