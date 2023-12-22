Ситуация на фронте сегодня 22 декабря

Атаки россиян

В целом враг нанес 1 ракетный и 61 авиационный удар, 71 раз обстрелял из реактивных систем залпового огня позиции наших войск и населенные пункты. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 28 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 24 ударных БпЛА.

Авиационным ударам подверглись: Синьковка, Петропавловка Харьковской области; Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Спирное, Торецк, Авдеевка, Веселое, Новомихайловка Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка, Роботино, Преображенка Запорожской области; Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 19 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 4 атаки врага вблизи села Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 7 атак противника у Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отбили 22 атаки противника восточнее Новокалиново, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражены 15 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 7 атак противника западнее Вербового и южнее Роботино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 12 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и артиллерийское средство противника.

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