Ситуация на фронте сегодня 22 июня

Вражеские атаки

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетный и авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес ракетный и 44 авиационных удара, в частности, было применено 6 иранских ударных БпЛА Shahed. Все "шахеды" уничтожены нашими защитниками.

Также враг совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов по населенным пунктам Леоновка и Николаевка Черниговской области и Волфино Сумской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино, Карповичи, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Порохонь, Сытное, Фотофиж, Новые Вирки, Волфине, Шпиль, Обода, Дмитровка, Кондратовка, Локня, Степное, Большая Писаревка Сумской области;

а также Одноробовка, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Липцы, Алисовка, Бугроватка, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочково, Плетеновка, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Рубленое, Анискино, Милово Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районах Дибровы и Белогоровки Луганской области и Серебрянки Донецкой. Нанес авиационные удары возле Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Северска - Донецкой.

Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы.

Нанес авиационные удары возле Дружковского, Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки, Северного и Первомайского.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Александрополь, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки.

В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Зоряное, Острое, Марьинка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в районах Новомихайловки и Угледара, успеха не имел. Нанес авиаудары возле Новомихайловки и Золотой Нивы.

Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка, Екатериновка, Богоявленка, Благодатное, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Проводил безуспешные наступательные действия в направлении Пятихаток Запорожской области.

Враг нанес авиационных ударов в районах Левадного, Преображенки, Малой Токмачки, Новоданиловки и Степногорска Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожево, Зеленое Поле, Темировка, Новополь, Бурлацкое Донецкой области;

Левадное, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Дорожное, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Приднепровское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс Херсон.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 по зенитно-ракетным комплексам врага. Также нашими защитниками был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и 7 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции РЭБ и боеприпасов врага.