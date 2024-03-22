Ситуация на фронте сегодня 22 марта

Атаки россиян

Всего за минувшие сутки враг нанес 36 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 150 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В очередной раз российские оккупанты массированно атаковали Украину. Комбинированная атака вражескими ракетами различных типов и БпЛА типа "Shahed" началась вечером 21 марта с применения ударных беспилотников. Ночью на 22 марта россияне запустили крылатые ракеты. Информация о последствиях атаки и нанесенных разрушениях уточняется.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Ворожба, Гриценково Сумской области; Олек Синьковка Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Терны, Новосадово, Григорьевка, Калиновка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Орловка, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении противник совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отбили 11 атак противника у населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное, Веселое, Роздоловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 5 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении защитники отбили 8 раз, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству и 2 средствам противовоздушной обороны противника.