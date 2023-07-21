Ситуация на фронте сегодня 21 июля

Вражеские атаки

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", 4 крылатых ракет Х-22, 7 крылатых ракет "Оникс" и 19 ударных ракет "Оникс".

По результатам боевой работы, противовоздушной обороной уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр", 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 ударных БПЛА типа Shahed.

Кроме того, враг нанес 49 авиационных ударов и совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак, к сожалению, пострадали среди гражданского населения, разрушений и повреждений подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Семеновки, Новгород-Северского Черниговской области, Грабовского Сумской области и города Сумы.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Басовка, Волфин Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Одноробовка, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника юго-западнее Масютовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Западное, Фиголовка, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополи Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Кисловка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника на юго-западной окраине Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес авиационные удары в районах Северного и города Авдеевка. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Александрополя и Новомихайловки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Желанне Первое, Победа и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Золотой Нивы, Угледара, Сторожевого, Макаровки, Благодатного и обстрелил населенные пункты Большая Новоселка, Угледар, Водяное, Благодатное и Отрадное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области.

Враг нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Егоровки, Птихаток Запорожской области и Казацкого Херсонской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, Лобково, Железнодорожное, Белогорье, Запорожской области; Понятовка, Тягинка, Красный Маяк, Антоновка, Зимовщик Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также, нашими защитниками был уничтожен 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще 4 важных объекта противника.