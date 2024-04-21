Ситуация на фронте сегодня 21 апреля

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. В общем, враг нанес 15 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

От авиационных ударов пострадали:

Казачья Лопань, Синьковка, Слобожанское, Нескучное, Победа Харьковской области ;

; Стельмаховка Луганской области ;

; Новосадово, Ямполевка, Часов Яр, Александрополь, Новоалександровка, Соловьево, Новобахмутовка, Бердычи, Нью-Йорк, Красногоровка, Очеретино , Водяное, Шахтерское, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское, Большая Новоселка, Спорное, Ступочки, Ивановское и Андреевка Донецкой области ;

Водяное, Шахтерское, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское, Большая Новоселка, Спорное, Ступочки, Ивановское и Андреевка ; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области ;

; Новоберислав, Львово и Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Клещиевка, Ивановское, Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, оккупанты совершили 3 безуспешные атаки позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, 1 складу боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники противника.