Ситуация на фронте сегодня 21 марта

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 67 боевых столкновений. В общем, враг нанес 36 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ворожба, Гриценково Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Леоновка Черниговской области; Чернацкое, Барановка, Сосновка, Ходино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Катериновка Сумской области; Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 1 безуспешный штурм позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Надежда Луганской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 10 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Веселое, Роздоловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новосадово Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Григорьевка, Калиновка и Нью-Йорк Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки врага в районах населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Орловка Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердычи, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 24 раза пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Курахово Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 6 раз, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглась Ивановка Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству и 2 средствам противовоздушной обороны противника.