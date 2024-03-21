Ситуация на фронте сегодня 21 марта

Украинские военные отразили 17 атак противника на Лиманском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по составу боеприпасов противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Всего за минувшие сутки враг нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Ночью российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным, применив 8 крылатых и 3 баллистических ракеты. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ракеты были уничтожены.
От авиационных ударов пострадали :
Под артиллерийским огнем было около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 17 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаревка Луганской области и Ямполевка, Терны, Раздолевка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 7 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлено 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра.
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 составу боеприпасов противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 433 090 военных.
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