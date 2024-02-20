Ситуация на фронте сегодня 20 февраля

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Малой Токмачки (Запорожская область) и поразили 5 зенитно-ракетных комплексов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 50 боевых столкновений.

В общем враг нанес 1 ракетный и 99 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Грачевка, Чугуновка, Федоровка, Екатериновка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Хреновка, Клюсы Черниговской области; Старая Гута, Кучеровка, Новая Слобода, Волфино, Мирополье, Степок, Поповка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Плетеневка, Бударки, Амбарное, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил 2 безуспешные попытки наступления у Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Шевченково, Ивановка, Глушковка, Песчаное Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 3 атаки вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Веселое, Роздоловка Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Кармазиновка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 2 атаки неподалеку Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Веролюбовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 10 атак врага в районах Степного, Ласточкино, Северного, Невельского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Александрополь, Очеретино, Орловка, Ласточкино, Тоненькое Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Тоненькое, Карловка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага возле Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 17 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Курахово, Екатериновка, Елизаветовка.

На Новопавловском направлении враг 6 раз безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение южнее Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское Донецкой области.

Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 2 атаки противника вблизи Малой Токмачки и Работино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон, Понятовка, Белозерка, Велетенское, Станислав Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлена 1 попытка штурма позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 5 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 10 артиллерийским средствам противника.