Ситуация на фронте сегодня 20 июля

Вражеские атаки

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг задействовал для массированного ракетно-авиационного удара по территории Украины 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет "Оникс", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БпЛА типа Shahed.

По результатам боевой работы противовоздушной обороны уничтожены 13 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 23 ударных БпЛА Shahed.

Кроме того, враг нанес 78 авиационных ударов и совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе села Гремячко Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Горск, Елино, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск, Мирополье, Покровка Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Стрелка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки Харьковской.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Двуречная, Западное, Синьковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Новолюбовки, Белогоровки Луганской области и Ямполя, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка в Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Берестовое и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки. Враг нанес авиаудар возле Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Ласточкино, Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, невзирая на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Лобково Запорожской области; Дудчаны, Казацкое, Львове, Ивановка, Антоновка, Берегово, Кизомис Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава. Также, нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ врага.