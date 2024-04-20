Ситуация на фронте сегодня 20 апреля

Удары россиян

Всего враг нанес 14 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Леоновка, Янжуловка Черниговской области; Пожня, Клюсы, Покровка, Поповка и Миропольское Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Степная Новоселовка, Ивановка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новосадово и Ямполевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Ивановское, Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Противник также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердычи, Уманское, Яснобродовка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Александрополь, Соловьево и Новоалександровка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Степное, Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Ольговка, Николаевка, Огромный Херсонской области и город Херсон.

Удары ВСУ по россиянам

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 составу боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники противника.