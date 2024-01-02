Ситуация на фронте сегодня 2 января

Российские обстрелы

В ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения различных типов, как это было несколько дней назад - 29 декабря 2023 года. Российская Федерация продолжает атаковать гражданскую, критическую инфраструктуру и объекты промышленности, исторического и культурного наследия, выдавая за удары по военным целям. Основное направление удара - столица Украины. Жесткие удары были и по Харькову.

По уточненной информации, в течение суток противник применил 135 средств воздушного нападения: ракеты различных типов и ударные БпЛА. Противовоздушной обороной уничтожено 107 воздушных целей: 35 из 35 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

В течение суток состоялось 56 боевых столкновений. Также враг нанес 66 авиационных ударов, в том числе дронами типа "Shahed-136/131", совершил 2 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и более 100 пострадавших и раненых гражданских лиц, среди которых и дети.

Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых и многоквартирных домов, другая гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Константиновка, Владимировка, Кияница, Степок, Новодмитровка Сумской области; Охримовка, Бологовка, Двуречанское Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак вблизи Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области.

Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди которых Невское Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбито 5 атак у Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Калиновка, Клещиевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки врага неподалеку Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевки и еще 14 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Курахово, Победа, Елизаветовка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника неподалеку Работино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Авиационным ударам подверглись Новоданиловка и Орехово Запорожской области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Железнодорожное, Работино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Красного Маяка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Берислав, Тягинка, Херсон и Белозерка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток оккупанты совершили 8 безуспешных штурмовых действий, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийскую систему и склад горюче-смазочных материалов противника.