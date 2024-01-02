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Более 800 оккупантов и 49 артсистем: Генштаб обновил потери РФ в войне

Украина, Вторник 02 января 2024 08:17
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Более 800 оккупантов и 49 артсистем: Генштаб обновил потери РФ в войне Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 2 января, составили 810 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 360820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков, 13 ББМ и 49 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 360 820 (+810) человек ликвидировано;
  • танков - 5990 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11100 (+13) ед.;
  • артиллерийских систем - 8531 (+49) ед.;
  • РСЗО - 945 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 626 (+1) ед.;
  • самолетов - 329 ед.;
  • вертолетов – 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6710 (+53) ед.;
  • крылатые ракеты - 1710 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11365 (+35) ед.;
  • специальная техника - 1284 (+7) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

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