Ситуация на фронте сегодня 2 февраля

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновения. Всего враг нанес 2 ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области.

Также оккупанты нанесли 85 авиационных ударов, совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

От авиационных ударов пострадали :

Волчанск, Ольховатка, Колодезное, Синьковка, Песчаное Харьковской области ;

; Белогоровка Луганской области ;

; Терны, Спорное, Сухая Балка, Новобахмутовка, Новокалиново, Очеретино, Авдеевка, Орловка, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка, Угледар, Новодонецкое, Старомайорское Донецкой области ;

; Новодаровка Запорожской области ;

; Новокаиры, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении отражены 5 атак врага возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку оккупантов в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника вблизи Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 11 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий.

В то же время украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 артиллерийским средствам, 1 складу боеприпасов и 4 средствам противовоздушной обороны противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 386 230 военных.