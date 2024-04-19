Ситуация на фронте сегодня 19 апреля

В Украине на фронте в течение суток произошло 86 боевых столкновений. Враг активно штурмует позиции Сил обороны на трех направлениях в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
В целом, враг нанес 11 ракетных и 78 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты различных типов и БПЛА типа "Shahed". Данные по этой атаке уточняются.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:
Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении россияне 4 раза атаковали позиции наших защитников в районах Торского и Ямполовки Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 25 атак возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское, Клищеевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников вблизи Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 11 безуспешных атак позиций наших войск.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 артиллерийских средствах, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 складу боеприпасов противника.
Напомним, по данным ISW, ВСУ отбили позиции в районе Бердичей, но оккупанты продвинулись под Авдеевкой.
Утром россияне ударили ракетами по Днепру. В результате атаки в городе горит пятиэтажка, есть погибшие и пострадавшие.
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