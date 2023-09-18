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Ситуация на фронте сегодня 18 сентября

Понедельник 18 сентября 2023 07:10
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Ситуация на фронте сегодня 18 сентября Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украинские военные продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины и наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

За прошедшие сутки враг нанес очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА типа Shahed-136/131. В результате боевой работы подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 6 крылатых ракет и 6 "шахедов".

К сожалению, в результате таких террористических действий кремля есть раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома и повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, с начала текущих суток российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар с применением крылатых ракет и ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесской области. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Враг нанес 15 ракетных и более 70 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары получили Горки, Павловка, Поповка Сумской области; Надежда Луганской области; Терны, Торское, Северск, Веселое, Андреевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Вербовое, Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Одрадокаменка и Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 80 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Белой Горы Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районе Андреевки Донецкой области.

Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе Клещиевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 2 зенитно-ракетных комплекса, 11 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.

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