Ситуация на фронте сегодня 18 января

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины. Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 114 боевых столкновений.

Всего в течение суток враг нанес 1 ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Российские захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Волчанск и Николаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Советское Сумской области; Стогнии, Уды, Старица, Волчанск, Бочковое, Нестерно Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили 18 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Голубовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 14 атак врага в районах Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Кармазиновка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, подразделения Сил обороны Украины отбили 2 атаки противника в районе Богдановка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, украинские защитники отбили 22 атаки врага в районах Новокалиново, Новобахмутовки, Авдеевки и еще - 14 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 13 раз пытался улучшить тактическое положение.

Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались населенные пункты Донецкой области: Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении силы обороны отбили 4 атаки противника в районах западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам российских оккупантов подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Новоандреевка, Щербаки, Степногорск Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Змиевка, Тягинка, Ивановка, Садовое, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 11 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 пункту управления российских оккупантов.