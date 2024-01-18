Ситуация на фронте сегодня 18 января

Вражеские атаки

Враг нанес 9 ракетных и 128 авиационных ударов, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 33 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 вражеских БПЛА уничтожены.

Авиационные удары получили: Федоровка, Волчанск, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Терны, Голубовка, Серебрянка, Авдеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Зеленое Поле Донецкой области; Новодаровка, Роботино Запорожской области; Червоный Маяк, Змиевка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 13 атак кафиров в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника у Григоровки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося занарбникам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 10 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака противника севернее Новодонецкого Донецкой области.

В Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Потери врага

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 2 складам боеприпасов противника.