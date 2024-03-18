Ситуация на фронте сегодня 18 марта

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 56 боевых столкновений. В общем, враг нанес 5 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Лукашевка, Пономаренки Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Прогресс Черниговской области; Кружок, Атинское, Екатериновка, Водолаги, Мирополье, Пономаренки Сумской области; Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 4 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области; Терны, Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Николаевка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 7 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино и Новобахмутовка Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Прогресс, Волчье, Желанное, Мирноград, Новогродовка, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Великая Новоселка.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Берестки, Константиновка, Антоновка, Екатериновка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 7 раз, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Приморское Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлено 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бургунка, Львово, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству ПВО противника.