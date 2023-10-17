Ситуация на фронте сегодня 17 октября

Российские обстрелы

С началом суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 6 "шахедов".

В течение суток состоялось 56 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Сумской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Турья, Гремяч Черниговской области; Барановка, Сосновка, Шалыгино, Голышевское, Покровка Сумской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 7 атак возле Надежды Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Колодези, Белогоровка, Спорное, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар неподалеку Нью-Йорка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское, Константиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки и южнее Тоненького Донецкой области. Силы обороны отбили здесь 5 атак врага. Также противник нанес авиационный удар возле Степного Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские воины отбили здесь 17 атак врага.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Урожайного, Старомайорского, Ровнополя Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили все атаки врага в районе западнее Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Новоданиловка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Берислава Херсонской области.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Качкаровка, Одрадокаменка, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон; Дмитровка, Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 5 пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.