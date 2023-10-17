ВСУ ликвидировали еще 800 оккупантов и 14 танков. Генштаб обновил потери России

Силы обороны Украины продолжают наносить российским захватчикам существенные потери в живой силе и технике, и за прошедшие сутки ликвидировали еще 800 солдат противника. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 14 танков, 26 артсистем и 11 беспилотников врага.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 289430 (+800) человек ликвидировано;

танков - 4979 (+14) ед.;

боевых бронированных машин - 9405 (+20) ед.;

артиллерийских систем - 6936 (+26) ед.;

РСЗО - 814 ед.;

средства ПВО - 547 ед.;

самолетов - 318 ед.;

вертолетов - 317 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5291 (+11) ед.;

крылатые ракеты - 1533 (+2) ед.;

корабли/катера - 20 ед.;

подлодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 9293 (+22) ед.;

специальная техника - 982 (+1) ед.

Ситуация на фронте 17 октября

Как указывается в утренней сводке Генштаба, за прошедшые сутки на фронтах произошло 72 боевых столкновения. Бойцы ВСУ наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Также удалось отразить более 10 атак врага на Авдеевском направлении.

Силы обороны имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство оккупантов.