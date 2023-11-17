Ситуация на фронте сегодня 17 ноября

Украинским военным удалось закрепиться на нескольких плацдармах на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. В то же время российские оккупанты вели безуспешные штурмы на шести направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток состоялось 53 боевых столкновения. В общем враг нанес один ракетный и 24 авиационных ударов, совершил 18 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Также, РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив ударные БпЛА типа Shahed-136/131. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено девять ударных БпЛА.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Клюсы, Карповичи, Леонивка Черниговской области; Заречье, Бруски, Волфино, Мирополье, Степок, Поповка Сумской области; Ветеринарное, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Купянска Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Васюковки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отражено девять атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и южнее Тоненького Донецкой области, где Силами обороны отражено 17 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Очеретино, Степное, Авдеевка, Северное, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 18 атак. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Антоновка, Веселый Гай.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Водяного Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Урожайное, Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области, где нашими защитниками отражены три атаки. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Железнодорожное, Чаривне, Малая Токмачка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты, как Токаревка, Садовое, Чернобаевка, Белозерка, Велетенское Херсонской области, город Херсон и Солончаки Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении, благодаря мужеству и профессионализму украинских морских пехотинцев, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Силы обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи, отбили шесть атак врага, проводят мероприятия по расширению занимаемого плацдарма.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и два - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шести артиллерийских средствах, одному средству противовоздушной обороны, одному пункту управления и одному складу боеприпасов противника.