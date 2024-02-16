Ситуация на фронте сегодня 16 февраля

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 70 боевых столкновений.

В общем враг нанес 8 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 84 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения, а также объекты критической инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Уды, Гатище Екатериновка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Леонивка Черниговской области; Середина-Буда, Коренек, Студенок, Бояро-Лежачи, Кондратовка, Беловоды, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 8 атак вблизи населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Раздоловка, Терны Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак у Богдановки, Ивановского, Андреевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Калиновка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 27 атак в районе Авдеевки и еще 2 атаки вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка, Ласточкино Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись до 20 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 7 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка.

На Новопавловском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Чаривне, Малая Токмачка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ромашково, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня Херсон.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлено 2 попытки штурма позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районам огневых позиций артиллерии, 1 складу боеприпасов, 2 радиолокационным станциям противника.