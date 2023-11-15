Ситуация на фронте сегодня 15 ноября

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 58 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Также, Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам гражданской инфраструктуры города Селидово Донецкой области и Запорожья. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили более 20 частных жилых домов, 7 многоэтажек и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Прогресс, Барановка, Турья, Степок Сумской области; Казачья Лопань, Ветеринарное, Старица, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отбили 7 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Надежды Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Веселое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новокалиново, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 17 атак. Нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отбили 19 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Максимильяновка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Новодаровки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Степное, Павловка, Чаривне Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Львов, Ивановка, Садовое, Антоновка, Чернобаевка, Камышаны, Велетенское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, склад боеприпасов и средство противовоздушной обороны противника.