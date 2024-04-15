Ситуация на фронте сегодня 15 апреля

В Украине на фронте в течение суток произошло 54 боевых столкновения. Враг больше всего атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
В целом, враг нанес 8 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:
Под артиллерийским огнем были около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клищеевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 8 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Новокалиново, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.
На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, захватчики совершили 4 безуспешных атаки на позиции наших войск.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 5 пунктам управления и 1 складу боеприпасов врага.
Напомним, по данным ISW, на фронте фиксируется продвижение Сил обороны Украины на юг от Кременной и на юго-запад от оккупированного Донецка, где ВСУ восстановили позиции.
Ночью в Днепре прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистического вооружения.
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