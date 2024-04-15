Ситуация на фронте сегодня 15 апреля

Атаки россиян

В целом, враг нанес 8 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:

Хлебороб Черниговской области ;

; Слатино, Волчанск, Купянск, Подолы, Петропавловка, Кисловка Харьковской области ;

; Белогоровка и Серебрянское лесничество Луганской области ;

; Новосадово, Новобахмутовка, Екатериновка, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Нетайлово, Нью-Йорк, Бердичи, Уманское, Семеновка, Яснобродовка, Красногоровка, Водяное, Александрополь, Константиновка, Сторожевое и Старомайорское Донецкой области ;

; Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 8 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Новокалиново, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, захватчики совершили 4 безуспешных атаки на позиции наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 5 пунктам управления и 1 складу боеприпасов врага.