Ситуация на фронте сегодня 15 июня

Россия сосредотачивает свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях - за прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Вражеские атаки

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22, 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 7 иранских ударных дронов типа Shahed.

В ходе атаки уничтожено 9 воздушных целей: три крылатых ракеты "Калибр" и шесть иранских ударных дронов Shahed.

Всего, за прошедшие сутки, враг нанес 38 авиационных ударов, также совершил около 52 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины очень высока.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиаудары по населенным пунктам Горки Черниговской области и Веселое, Старица и Бударки, Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Старая Гута, Новая Гута, Середина-Буда, Товстодубово, Бачевск, Поповка, Атинское, Белополье, Шпиль, Павловка, Екатериновка, Ободы, Кондратовка, Мирополье, Сумской области;

Карповичи и Леоновка Черниговской области, а также Одноробовка, Ивашки, Гоптовка, Высокая Яруга, Малые Проходы, Старица, Красное, Гатище, Волчанск, Ольховатка и Землянки Харьковской.

На Купянском направлении противник нанес авиаудар в районе Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Берестовое, Лиман Первый, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиаудар возле Ивановки Донецкой области.

Артиллерийские обстрелы получили Кисловка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Верхнекаменное, Спорное и Серебрянка Донецкой.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия возле Ягодного и Берховки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Левадное, Краматорск, Константиновка и Белая Гора.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Александрополь, Сухая Балка, Нью-Йорк, Троицкое и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Там же и возле Новобахмутовки зафиксированы авиаудары.

Враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Уманское, Семеновка, Водяное, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Богатырь, Острое, Георгиевка, Нетайлово, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Курахово, Максимовка, Елизаветовка, Угледар, Пречистовка, Времовка, Большая Новоселка, Свободное Поле, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Совершил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Среди них: Зеленое Поле, Новополь, Нескучное, Новый Комар и Макаровка Донецкой области;

Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе и Пятихатки Запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Гавриловка, Республиканец, Берислав, Белозерка, Велетенское, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Также, противник продолжает проводить мероприятия по принуждению гражданского населения к получению гражданства России.

Так, в населенном пункте Каменка Запорожской области, в начале 2023 года оккупанты шантажировали работников Центра первичной медико-санитарной помощи, что в случае отказа от получения паспорта РФ, денежное довольствие будет снижено на 60 процентов. Поскольку большинство работников отказалось от получения документов, захватчики сообщили о закрытии лечебного учреждения.

Потери врага

Авиация сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 13 районов сосредоточения живой силы, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.