Ситуация на фронте сегодня 14 мая

Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. оккупанты применили иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131".
18 из 23 беспилотников были уничтожены нашими защитниками. В результате попаданий взрывными волнами повреждено около 50 многоэтажек, частных домов, культурных и медицинских учреждений. Есть более 30 раненых среди гражданских лиц.
Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, в частности по городам Тернополь и Николаев, в результате чего есть раненые среди гражданских, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, враг нанес 79 авиационных ударов и совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области есть погибшие и раненые гражданские. Среди них есть дети. Разрушен частный дом, повреждены 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Прогресс, Мхи, Семеновка, Новгород-Северский Черниговской области и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Клюсы, Елино, Заречье, Мхи, Медведевка, Янжуловка, Гремяч Черниговской области и Старая Гута, Демьяновка, Бачевск, Свободная Слобода, Бобиловка, Волфино, Степок, Рясное, также Уды, Казачья Лопань, Старица, Огурцово, Хатное, Гатище, Плетеновка, Бочково, Нестерное, Бударки.
- В Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Табаевка, Никополь Харьковской области и Стельмаховка - Луганской.
- На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаударов по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменного и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное и Берестовое - Донецкой.
- В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут и Белая Гора. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Васютинское, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка и Северное. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Дружба, Северное, Южное, Торецк, Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник нанес авиаудар по району Авдеевки и обстрелял Первомайское и Карловку Донецкой области.
- На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.
- На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаудар вблизи Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.
- На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области, Бурлацкое, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Берислав и Казацкое Херсонской области. Обстреляли населённые пункты Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Дмитровка, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области и Херсон.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и 4 удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками сбиты 3 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10", уничтожены 2 разведывательных дрона типа "Zala", 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще 5 - неустановленного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, реактивную систему залпового огня на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны, 2 склада боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.