Ситуация на фронте сегодня 14 ноября

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 57 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 42 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы, Сеньковка, Гремяч Черниговской области; Волфино, Веселовка, Турья Сумской области; Ветеринарное, Старица, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области, где наши воины отбили 7 атак.

Противник нанес авиационные удары возле населенных пунктов Ольшана и Чернещина Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи Песчаного Луганской области и Серебрянки, Северска, Спорного Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 10 атак. Противник нанес авиационный удар неподалеку Клещиевки.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались населенные пункты Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак.

Нанес авиационные удары возле Архангельского, Новокалиново, Ласточкино, Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении захватчики, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отбили 18 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Антоновка.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Урожайного Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Работино, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки, Лобково, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав и Берислав Херсонской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Осокоровка, Шляховое, Берислав, Ольговка Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также противовоздушной обороной уничтожено 2 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств, 3 средства противовоздушной обороны и склада горюче-смазочных материалов противника.