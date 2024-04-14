Ситуация на фронте сегодня 14 апреля

Украинские военные отразили 36 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по одному пункту управления противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 109 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.
От авиационных ударов пострадали:
Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздоловка, Ивановское, Новый, Опытное, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердычи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении захватчики 6 раз атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 3 безуспешных атаки позиций наших войск.
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 наземных станциях управления беспилотниками и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава и 2 средствам противовоздушной обороны противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 452 760 военных.
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