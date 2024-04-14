RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ситуация на фронте сегодня 14 апреля

Фото: ситуация на фронте сегодня 14 апреля (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Украинские военные отразили 36 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по одному пункту управления противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 109 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

От авиационных ударов пострадали:

  • Волфино, Павловка Сумской области;
  • Загрызово, Боровая, Слобожанское, Веселое, Первомайское, Копанки, Колодези Харьковской области;
  • Белогоровка Луганской области;
  • Уманское, Верхнеторецкое, Бердычи, Карловка, Старомихайловка, Водяное, Антоновка, Екатериновка, Курахово, Владимировка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;
  • Березино Днепропетровской области;
  • Малая Токмачка, Работино Запорожской области .

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздоловка, Ивановское, Новый, Опытное, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердычи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении захватчики 6 раз атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 3 безуспешных атаки позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 наземных станциях управления беспилотниками и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 452 760 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьХарьковЛуганскДонецкая областьДнепропетровская областьЗапорожская областьГенштаб ВСУВойна в Украине