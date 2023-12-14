Ситуация на фронте сегодня 14 декабря

Украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян в районе Новомихайловки (Донецкая область) и поразили 4 района сосредоточения личного состава оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 82 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных и 32 авиационных удара, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гремяч Черниговской области; Издецкое, Поповка, Атинское Сумской области; Волчанск, Ветеринарное, Гурьев Казачок Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 13 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаку врага восточнее Тернов Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

От артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Спорное, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 7 атак противника возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Так, украинские защитники отбили 19 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 - южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 11 безуспешных атак позиций наших защитников.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Работино, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Наступление ВСУ

Украинские воины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.