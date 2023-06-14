Ситуация на фронте сегодня 14 июня

Россия сосредотачивает свои основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей - за прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 28 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Вражеские атаки

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар, задействовав 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БпЛА Shahed по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге. Наши воины уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный дрон.

Кроме того, враг нанес 39 авиационных ударов и совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Огурцового Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области;

Нововасиловка, Старая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Атинское, Белополье, Павловка, Ободья, Кондратовка, Мирополье Сумской области, а также Ивашки, Уды, Стрилечья, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Волчанск и Ольховатка Харьковской.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово в Харьковской и Новоселовской Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Раздолевки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской и Веселое Донецкой областей.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка в Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное и Спорноме Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Григоровка, Торецк и Сухая Балка.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Невельского.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка, в то же время враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта.

Совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимильяновки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районах Угледара, Золотой Нивы и Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка, Сторожево и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Обстрелял такие населенные пункты, как Времивка, Новополье Донецкой области;

Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Жеребянки, Каменское Запорожской области; Змиевка, Казацкое, Николаевка, Веривка, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также нашими защитниками были уничтожены 2 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники, 3 боеприпаса, зенитно-ракетный комплекс, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и станцию противовоздушной обороны.

В Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт. Так, из поселка Очеретуватое, в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей.