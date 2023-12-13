Ситуация на фронте сегодня 13 декабря

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины. Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 89 боевых столкновений.

Враг нанес 10 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Мхи, Гремяч Черниговской области; Винторовка, Бруски, Голышевское, Константиновка, Грабовское, Большая Писаревка Сумской области; Ветеринарное, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак врага в районе Синьковки, и еще 2 атаки в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении, подразделения Сил обороны Украины отбили 2 атаки врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силы обороны отбили 6 атак противника в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, наши защитники отбили 25 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 20 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области, где противник совершил 11 безуспешных атак на позиции наших защитников.

Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Пречистовка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 6 атак противника в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Новодмитровка, Александровка и областной центр Херсонской области, в Николаевской области - Очаков.

Наступление ВСУ

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удар по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесли поражение по пункту управления российских оккупантов, 2 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.