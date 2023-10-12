Ситуация на фронте сегодня 12 октября

Украинские военные удерживают оборону на востоке, отражая вражеские атаки, в частности, и на Авдеевском направлении. При этом россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток произошло 55 боевых столкновений. Россияне нанесли 2 ракетных и 55 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. При этом разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, продолжают обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Захватчики нанесли авиационные удары возле Поповки и Середины Буды Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Бучки Черниговской области; Мефедовка, Середина-Буда, Фотовыж, Чуйковка, Степок Сумской области; Гатище, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили 4 вражеские атаки в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Каменка, Двуречная, Ивановка, Синковка Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области и Спорное, Веселое, Северское Донецкой области. ВСУ отразили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области и в районе Серебрянского лесничества Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Верхнекаменное Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Орехово-Василевка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские военные мужественно держат оборону, отразили 7 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 7 атак неподалеку от Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши военные успешно отразили около 10 атак противника в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем находились около 10 населенных пунктов, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне нанесли авиационные удары возле Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

При этом украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Они наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и 9 артиллерийских средств противника.

Напомним, военные эксперты рассказали, при каких условиях боевые действия в Украине могут затянуться до 2025 года.

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