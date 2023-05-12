Ситуация на фронте сегодня 12 мая

Российская армия в Донецкой области совершила 36 атак, а украинские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Для нанесения ракетных ударов по Краматорску и Запорожью противник снова использовал ЗРК С-300.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В течение суток враг совершил 36 атак на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенные пункты Волфине Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Большой Бурлук в Харьковской области.
На Купянском направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Белогоровка, Луганской области и Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник продолжает вести пришествие. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут.
Кроме того, в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Ступочки.
Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Южное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Авдеевки и Водяного, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Максимилианивка, Марьинка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по районам Пречистовки и Великой Новоселки.
Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Малиновка и Красное Запорожской области, а также Кизомыс Херсонской области.
Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов, что недалеко от линии боевого столкновения. В частности, это Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Казацкое, Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.
Кроме доукомплектования подразделений, понесших потери в живой силе, противник также формирует новые части. В Ставропольском крае на фондах Южного военного округа начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить оккупационные войска, действующие на территории Украины.
Подавляющее большинство лиц, подписавших контракт, не имеют мотивации к участию в боевых действиях, в то же время захватчики стремятся заработать деньги.
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Напомним, что на южном направлении фронта россияне нанесли 8 ударов с самолетов, а украинским военным удалось уничтожить 54 оккупанта.
Ранее сообщалось, что бойцами ССО на Херсонском направлении были уничтожены две самоходные артиллерийские установки российских войск. Враг пытался скрыть САУ, но это ему не удалось.
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