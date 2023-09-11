Ситуация на фронте сегодня 11 сентября

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

В течение суток состоялось более 20 боевых столкновений. Также, сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131".

Противовоздушной обороной было уничтожено 12 вражеских "шахедов". В целом враг нанес 10 ракетных и 46 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Нововасильевка, Зноб-Новгородское, Стариково, Садки Сумской области и Гатище, Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники успешно сдерживают противника в районе Новоселовского Луганской области. Противник нанес авиационные удары возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Ковалевка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам подверглись Надежда, Новоегоровка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Белогоровка Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Спорное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Клещиевки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили атаки противника в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области.

Противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши воины отбили атаки врага в районе Марьинки.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Ильинка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Старомайорское, Шевченко Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили атаки врага в районе Новоданиловки и Работино Запорожской области. Авиационным ударам противника подверглись Малиновка, Малая Токмачка и Работино Запорожской области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Новодаровка, Степногорск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов Берислав, Томарино, Антоновку, Херсон, Велетенское Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага.

Подразделениями ракетных войск поражено 5 артиллерийских средств противника.