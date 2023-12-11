Ситуация на фронте сегодня 11 декабря

Российские обстрелы

Всего враг нанес 3 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 18 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все 18 вражеских дронов уничтожены.

Также, в текущие сутки российские оккупанты нанесли очередной удар по Киеву. Последствия атаки уточняются.

От авиационных ударов пострадали:

Петропавловка, Песчаное, Первомайское, Чернещина, Дружелюбовка Харьковской области ;

; Твердохлебное, Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области ;

; Терны, Колодцы, Часов Яр, Торецк, Калиново, Очеретино, Новопокровское, Авдеевка, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 4 атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага в районах Тернов, Веселого Донецкой области и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 13 атак врага в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Силы обороны успешно отразили 49 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены все атаки врага в районе юго-восточнее Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Роботиного Запорожской области.

Наступление ВСУ

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 склада боеприпасов противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 338 820 военных.