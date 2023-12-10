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Еще 700 уничтоженных захватчиков. Генштаб обновил потери врага за сутки

Украина, Воскресенье 10 декабря 2023 08:36
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Еще 700 уничтоженных захватчиков. Генштаб обновил потери врага за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил потери России в войне на 10 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины уже превысили 338 тысяч солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 700 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 10 декабря 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 338 820 (+700) человек;
  • танков - 5636 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 10529 (+10) ед;
  • артиллерийских систем - 8064 (+6) ед.;
  • РСЗО - 919 ед.;
  • средства ПВО - 605 ед;
  • самолетов - 324 ед.;
  • вертолеты - 324 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 ед.;
  • крылатые ракеты - 1586 (+1) ед;
  • корабли/катера - 22 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10623 (+25) ед;
  • специальная техника - 1162 (+3) ед.

Ситуация на фронте

В настоящее время наступательные действия украинских военных сосредоточились на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и, как сообщают в Генштабе, проводят наступательную операцию в Запорожской области.

Тяжелые бои продолжаются у Авдеевки, которую россияне хотят окружить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута.

Возможен ли прорыв россиянами линии фронта в случае захвата Авдеевки и Марьинки - читайте в материале РБК-Украина.

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