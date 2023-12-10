Еще 700 уничтоженных захватчиков. Генштаб обновил потери врага за сутки
Потери России в войне против Украины уже превысили 338 тысяч солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 700 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 10 декабря 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 338 820 (+700) человек;
- танков - 5636 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 10529 (+10) ед;
- артиллерийских систем - 8064 (+6) ед.;
- РСЗО - 919 ед.;
- средства ПВО - 605 ед;
- самолетов - 324 ед.;
- вертолеты - 324 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 ед.;
- крылатые ракеты - 1586 (+1) ед;
- корабли/катера - 22 ед;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10623 (+25) ед;
- специальная техника - 1162 (+3) ед.
Ситуация на фронте
В настоящее время наступательные действия украинских военных сосредоточились на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и, как сообщают в Генштабе, проводят наступательную операцию в Запорожской области.
Тяжелые бои продолжаются у Авдеевки, которую россияне хотят окружить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута.
Возможен ли прорыв россиянами линии фронта в случае захвата Авдеевки и Марьинки - читайте в материале РБК-Украина.
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