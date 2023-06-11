Ситуация на фронте сегодня 11 июня

Вражеские атаки

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 8 ракет, в частности, 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", и 35 иранских ударных БпЛА типа Shahed по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 2 крылатые ракеты и 20 ударных БпЛА типа Shahed.

Кроме того, враг нанес 92 авиационных удара и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Чуйковка, Харьковка, Сосновка, Волковка, Степок, Большая Писаревка, Поповка, Дмитровка Сумской области, а также Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волча на Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Петро-Ивановка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Новоселовка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Невское, Ямполевка, Заречное, Лиман, Спорное, Веселое, Раздоловка и Рай-Александровка Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловка Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Острого, Максимильяновки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки и обстрелял из артиллерии Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Садовый и Херсон.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили 4 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 важных объекта противника.