Ситуация на фронте сегодня 10 мая

В Украине на фронте в течение суток произошли 95 боевых столкновений. Враг продолжает давить на Силы обороны на двух направлениях в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
В целом, враг нанес 6 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 127 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - задействовали 10 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины, все ударные БпЛА были уничтожены.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:
Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении нашими защитниками отражены 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 4 атаки в районах населенных пунктов Новосадово, Торское Донецкой области; Серебрянское лесничество Луганской области.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Роздоловка, Ивановское, Ступочки, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении защитниками отражены 28 атак в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.
На Новопавловском направлении военные продолжают сдерживать врага возле населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение минувших суток, 2 раза безуспешно атаковал позиции наших войск.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 радиолокационной станции, 2 складах боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны и 17 районах сосредоточения личного состава противника.
Напомним, в ночь на 10 мая российские военные в очередной раз запустили группы ударных дронов в направлении Юга Украины.
Впоследствии в районе города Снигиревка Николаевской области прогремели взрывы.
Также ночью враг обстрелял жилую застройку Харькова.
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