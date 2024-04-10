Ситуация на фронте сегодня 10 апреля

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 47 боевых столкновений. В общем, враг нанес 6 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Янжуловка, Бучки, Костобобров Черниговской области; Голубовка, Вольная Слобода, Ходино Сумской области.

На Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Куриловка и Кругляковка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спорное, Верхнекаменское и Ивановка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки противника в районах населенных пунктов Уманское и Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Семеновка, Новокалиново, Бердычи, Нетайлово Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 14 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Угледар и Урожайное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковиевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Берислав, Ивановка, Новотягинка Херсонской области.

Ситуация на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлено 5 атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.