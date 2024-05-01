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Ситуация на фронте сегодня 1 мая

Фото: враг продолжает давить на ВСУ в Донецкой области (facebook.com/Государственная пограничная служба Украины)
Автор: Валерий Савицкий

В Украине на фронте в течение суток произошло 122 боевых столкновения. Враг активно давит на позиции защитников на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом, враг нанес 8 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:

  • Водолаги, Ямное Сумской области;
  • Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Подолы Харьковской области;
  • Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области;
  • Ямполовка, Северск, Верхнекаменское, Часов Яр, Новобахмутовка, Прогресс, Нетайлово, Желанное Первое, Невельское, Евгеновка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское, Сторожевое, Великая Новоселка, Новый Комар Донецкой области;
  • Малая Токмачка Запорожской области;
  • Николаевка, Тягинка, Янтарное Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районах населенных пунктов Берестовое, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 21 атаку противника в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине, а также Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Спирное, Новый, Клищеевка, Андреевка, и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковиевка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также, ночью, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 разведывательных БпЛА противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Напомним, по данным ISW, захватчики давят в районе Роботино, однако Силы обороны восстановили позиции вблизи Кременной в Луганской области.

Тем временем россияне могут начать наступление на Торецк, чтобы ускорить оккупацию Часового Яра.

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