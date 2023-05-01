Ситуация на фронте сегодня 1 мая

Россияне за минувшие сутки нанесли 5 ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград. Кроме того, 27 авиационных ударов и 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил российской федерации.
На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиаудары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда на Сумщине. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Николаевка, Галагановка, Архиповка, Леоновка и Александровка Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Дружба, Бачевск, Сопич Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Красное, Волчанск, Черняково и Лошаково на Харьковщине.
В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.
На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Диброву и Белогоровке Луганской области и Колодцу, Торскому, Верхнекаменному, Спорному и Раздолевке - Донецкой.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Александро-Шультино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Железное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловку, Водяное и Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеские обстрелы также подверглись Красногоровке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял, в частности, Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку, Новояковловку и Каменское Запорожской области; а также Херсон, Одрадокаменку и Белозерку Херсонской области. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомис в Херсонской области.
Так называемым руководством Луганской области прорабатывается вопрос об отчуждении недвижимого украинцев, покинувших временно оккупированные территории области.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника. Также, сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр российских оккупантов.