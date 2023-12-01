Ситуация на фронте сегодня 1 декабря

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Срибнянского лесничества (Луганская область) и уничтожили пять складов боеприпасов оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
В течение суток состоялось 67 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Также, с начала суток российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 12 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 1 управляемую ракету Х-59 и 8 ударных БпЛА.
Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красный Хутор Черниговской области; Прогресс, Степок Сумской области; Уды, Терновая, Волчанск, Варваровка Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел штурмовые действия у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 9 атак.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отражено 7 атак.
От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 18 атак.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Марково, Часов Яр, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 16 атак.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Новоукраинка, Урожайное, Макаровка, Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении противник 10 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Малиновка, Чаривне, Работино, Степное, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Новотягинка, Понятовка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.
Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.
В течение суток подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 складов боеприпасов противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 330 040 военных.
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