Ситуация на фронте сегодня 1 декабря

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Срибнянского лесничества (Луганская область) и уничтожили пять складов боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 67 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Также, с начала суток российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 12 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 1 управляемую ракету Х-59 и 8 ударных БпЛА.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красный Хутор Черниговской области; Прогресс, Степок Сумской области; Уды, Терновая, Волчанск, Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 9 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отражено 7 атак.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 18 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Марково, Часов Яр, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 16 атак.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Новоукраинка, Урожайное, Макаровка, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 10 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Малиновка, Чаривне, Работино, Степное, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Новотягинка, Понятовка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери врага

В течение суток подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 складов боеприпасов противника.