Ситуация на фронте. Разведка Британии обновила карту боевых действий
Украинские военные продолжают сдерживать штурмы и отбивать атаки российских захватчиков. Самым ожесточенным участком фронта остается Бахмутское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
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По данным британской карты, на востоке Украины идут бои сразу на нескольких направлениях. Самая тяжелая ситуация в районе Бахмута, где бои часто переходят к ближнему противостоянию.
Кроме того, российские войска активно штурмуют позиции ВСУ возле Авдеевки и Кременной. Там продолжаются артиллерийские бои, однако значительное продвижение врага не зафиксировано.
Также враг обстреливает населённые пункты вдоль всей линии фронта на востоке и юге Украины.
Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной. Наемники ЧВК "Вагнера" пытаются продвинуться в центр города.
Детальнее о ситуации в городе-крепости и цели его обороны - в материале РБК-Украина "Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город".
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