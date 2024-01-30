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Ситуация на фронте и не только: Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с финским коллегой Саули Ниинисте. Одной из тем обсуждений стала ситуация на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский рассказал, что лично поблагодарил президента Финляндии за два десятка пакетов военной помощи, мощный голос страны за вступление Украины в НАТО и за консолидацию международной поддержки, в том числе среди стран Глобального Юга. 

Президент Украины подчеркнул, что верит в плодотворное сотрудничество со следующим президентом Финляндии, которого сейчас выбирают в стране. 

"Также обсудили ситуацию на поле боя, текущие вызовы безопасности и подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии", - уточнил Зеленский. 

Выборы президента Финляндии

Напомним, сейчас в Финляндии проходят выборы президента. В воскресенье, 28 января, там завершился первый тур. 

Главными претендентами на пост главы государства являются бывший премьер-министр Александер Стубб и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто. 

Стоит заметить, что Финляндия является союзником Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. В частности, она предоставляет военную помощь нашим защитникам. 

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Владимир ЗеленскийФинляндияСаули Ниинисте