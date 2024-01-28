В Финляндии завершился первый тур выборов президента

Сегодня, 28 января, в Финляндии завершился первый тур президентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

По данным голосования лидировали Александр Стубб с результатом в 28,3% голосов. На втором месте Пекка Хаависто с 25,8%.

На третьем месте - Юсси Халла-ахо с 16,1%, а четвертом месте - Олли Рен с 15,5%.

Однако подсчет голосов еще продолжается, и все еще может измениться.

Что известно о лидерах голосования

В настоящее время лидирует бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб, являющийся сейчас профессором и директором Института Европейского университета во Флоренции, занимал несколько министерских постов до премьерства в 2014-2015 годах.

Второе место с незначительным отрывом сейчас занял бывший министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

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