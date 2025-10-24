Ситуация на фронте: Генштаб сообщил, где сейчас самые ожесточенные бои

По состоянию на утро 24 октября ситуация на фронте остается напряженной. За прошедшие сутки произошло более 100 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери", - отметили в Генштабе.
По данным военных, всего за прошедшие сутки зафиксировано 120 боевых столкновений.
По уточненной информации, вчера противник нанес 90 авиационных ударов и сбросил 184 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4 987 обстрелов, в том числе 152 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 688 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Даниловка, Новоуспеновское, Сладкое, Гуляйполе, Речное, Григорьевка Запорожской области.
А также, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему, командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес три авиационных удара, применив при этом восемь управляемых авиабомб, и совершил 210 обстрелов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, а также в направлении Бологовки.
На Купянском направлении вчера состоялось четыре вражеские атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг провел девять атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Новоселовка, Заречное и Шандриголовое.
На Славянском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 14 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки, Северска и Выемки.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Катериновки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Лисовка, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Красный Лиман, Новоэкономичное, Котлино, Новопавловка и Дачное.
На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак в районах населенных пунктов Филиал, Сосновка, Новоегоровка, Орестополь, Павловка, Калиновское и в направлении Приволья.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорск и Плавни.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", - добавили в Генштабе.
Напомним, что с 24 февраля 2022 года до 24 октября 2025 года общие ориентировочные потери российских войск составили около 1 135 080 военнослужащих. В общем только за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 910 человек.
Также украинские воины обезвредили один танк, пять боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 440 беспилотных летательных аппаратов и 128 единиц автомобильной техники оккупантов.